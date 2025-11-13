Marin Miletić: Pokrećemo inicijativu za zabranu komunističkih simbola!

U Novom danu N1 televizije s Ivanom Hrstićem razgovarao je Marin Miletić, saborski zastupnik Mosta, koji je između ostalog odgovorio na pitanja zašto je dao podršku maskiranim vigilantima, jesu li prosvjedi navijača bili zastrašivanje javnosti, te ima li u sabornici mjesta ikakvim ratnim pozdravima. Objasnio je i namjerava li podržati Plenkovićevu Vladu u slučaju da ga ljevica pritisne uz zid. Miletić je iznio mišljenje da je pokušaj zabrane ZDS-a zapravo dolijevanje ulja na vatru te najavio da će uskoro biti pokrenuta inicijativa za zabranu komunističkih simbola, kao i da će krenuti s objavom serije video klipova kojima namjerava dokazati da su gardijske brigade Hrvatske vojske aktivno koristile sporni pozdrav.

Podijeli

Oglas