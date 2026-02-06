Bivši ministar rada
Mirando Mrsić: Braniteljske mirovine su ionako visoke pa je pitanje je li i njima trebalo dati te dodatke
Krenula je isplata dodatka za invalidske mirovine. U zaključku, ispada da oni koji imaju najmanje mirovine će i dobiti najmanje povećanje. Bivši ministar rada, Mirando Mrsić, bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao kako gleda na taj sustav.
Teme
