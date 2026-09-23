EKONOMSKI ANALITIČAR
Mladen Vedriš za N1: Sve zemlje Europske unije pomiču se prema smanjenom udjelu države
N1 Hrvatska
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23. ruj. 2026. 15:17
| Novi dan
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Profesor na Veleučilištu Effectus i ekonomski analitičar Mladen Vedriš, u Novom danu s Hanan Nanić komentirao je porezne izmjene kao alat za zaustavljanje rasta cijena.
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