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EKONOMSKI ANALITIČAR

Mladen Vedriš za N1: Sve zemlje Europske unije pomiču se prema smanjenom udjelu države

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N1 Hrvatska
|
23. ruj. 2026. 15:17
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Profesor na Veleučilištu Effectus i ekonomski analitičar Mladen Vedriš, u Novom danu s Hanan Nanić komentirao je porezne izmjene kao alat za zaustavljanje rasta cijena.

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mladen vedriš n1tv novi dan video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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