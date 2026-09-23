Rasplamsao se građanski rat na istoku Afrike

Vlasti Tigraja ranije su priopćile da su njihove snage bile prisiljene ući u „obrambeni rat“. Izjava je uslijedila nakon izvješća o napadima dronovima u Tigraju. Dvogodišnji rat u Tigraju završio je 2022., no posljednjih mjeseci obje strane međusobno se optužuju za kršenje mirovnog sporazuma.