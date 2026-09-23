"Stanje panike"
Rasplamsao se građanski rat na istoku Afrike
Etiopska vlada i stranka koja kontrolira sjevernu regiju Tigraj međusobno se optužuju za pokretanje ofenziva, što pojačava strah od povratka sukoba punog opsega.
Getachew Reda, ministar u vladi i savjetnik etiopskog premijera, izjavio je da su tigrajski borci preuzeli kontrolu nad zračnim lukama u Tigraju kojima upravlja savezna vlada te pokrenuli ofenzive u susjednim regijama Afar i Amhara, piše BBC.
Vlasti Tigraja ranije su priopćile da su njihove snage bile prisiljene ući u „obrambeni rat“. Izjava je uslijedila nakon izvješća o napadima dronovima u Tigraju. Dvogodišnji rat u Tigraju završio je 2022., no posljednjih mjeseci obje strane međusobno se optužuju za kršenje mirovnog sporazuma.
Bio je to jedan od najsmrtonosnijih sukoba ovoga stoljeća – posrednik Afričke unije procijenio je da je poginulo oko 600.000 ljudi, dok su borbe dovele regiju na rub gladi.
U nedjelju je Narodnooslobodilački front Tigraja (TPLF), stranka koja upravlja Tigrajem, objavio savez sa šest drugih naoružanih skupina u Etiopiji s ciljem uklanjanja vlade u Addis Abebi.
"Prilično potresno..."
„Prilično je potresno saznati da je, unatoč naporima mnogih, uključujući međunarodnu zajednicu, da se izbjegne još jedan krug rata u Tigraju, vodstvo TPLF-a rano jutros pokrenulo sveobuhvatnu ofenzivu na vladine položaje u Afaru i Amhari“, rekao je Getachew u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.
Savjetnik premijera Abiya Ahmeda ranije je vodio privremenu upravu Tigraja, no 2025. razišao se s TPLF-om i pridružio saveznoj vladi.
Nakon zauzimanja zračnih luka Ethiopian Airlines otkazao je sve letove prema Tigraju.
Stanovnici Mekellea, najvećega grada u Tigraju, rekli su BBC-ju da su lokalne snage rano u srijedu preuzele kontrolu nad gradskom zračnom lukom od savezne policije.
Do toga je došlo nakon izvješća o napadima dronovima u Tigraju posljednjih dana.
U utorak je u napadu na južni grad Alamatu poginulo najmanje 14 ljudi, a još 22 su ozlijeđene, prema navodima tigrajskih vlasti.
Psihološke posljedice
Gradonačelnik Mogos Shiferaw rekao je BBC-ju da je više od pet dronova i jedan borbeni zrakoplov izvelo više od 21 napada, počevši oko 3:30 sati.
„To je izazvalo teške psihološke posljedice u našem gradu, a naši su ljudi bili u stanju panike“, rekao je.
Mogos tvrdi da su svi poginuli i ozlijeđeni bili civili, optužujući savezne snage da su gađale dvije srednje škole. Smatra da su škole napadnute zbog sumnje da ih koriste tigrajske snage.
Gradonačelnik je, međutim, rekao da su škole, koje su tijekom građanskog rata služile kao baze saveznih snaga, bile prazne jer školska godina još nije počela. BBC nije mogao neovisno potvrditi te navode, a vlada nije komentirala navodne napade.
Vlasti Tigraja u srijedu su optužile Addis Abebu za pokretanje „otvorene invazije“ na regiju te pozvale stanovništvo da podrži regionalne snage i očuva jedinstvo.
Također su optužile vladu za kršenje međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, navodeći da je došlo do prekida javnih usluga i funkcioniranja ključne infrastrukture.
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