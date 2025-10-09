MOL želi u vlasničku strukturu JANAF-a? "Ni u ludilu to ne smijemo napraviti!

U Zagrebu se 14. listopada okupljaju stručnjaci iz područja energetike i sigurnosti na međunarodnom energetskom forumu INTERENEF. Organizator konferencije je Institut za europske i globalizacijske studije, čiji je predsjednik Anđelko Milardović danas gostovao u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o situaciji u srbijanskom NIS-u, JANAF-u i MOL-u.

