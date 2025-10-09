Oglas

Anđelko Milardović

MOL želi u vlasničku strukturu JANAF-a? "Ni u ludilu to ne smijemo napraviti!

author
N1 Info
|
09. lis. 2025. 11:56

U Zagrebu se 14. listopada okupljaju stručnjaci iz područja energetike i sigurnosti na međunarodnom energetskom forumu INTERENEF. Organizator konferencije je Institut za europske i globalizacijske studije, čiji je predsjednik Anđelko Milardović danas gostovao u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o situaciji u srbijanskom NIS-u, JANAF-u i MOL-u.

Oglas

Teme
Anđelko Milardović VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ