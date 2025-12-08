Novinar DW-a: Plenković je odlučio obaviti božićni shopping u Njemačkoj

Novinar Deutsche Wellea javio se uživo iz Dusseldorfa. S našom Ninom Kljenak u Novom danu komentirao je hrvatsku nabavu njemačkog oružja u sklopu europskog projekta ulaganja u obranu, kao i odnose njemačkog kancelara s izraelskim premijerom.
