ULAGANJE U OBRANU

Novinar DW-a: Plenković je odlučio obaviti božićni shopping u Njemačkoj

author
N1 Info
|
08. pro. 2025. 13:16

Novinar Deutsche Wellea javio se uživo iz Dusseldorfa. S našom Ninom Kljenak u Novom danu komentirao je hrvatsku nabavu njemačkog oružja u sklopu europskog projekta ulaganja u obranu, kao i odnose njemačkog kancelara s izraelskim premijerom.

