Politolog iz Praga: Razočarani birači glasali su za Babiša

U Novom danu s Ninom Kljenak o češkim izborima razgovarao je slovački politolog Marian Sekerak s Ambis College u Pragu. "Glavna poruka koju su birači poslali je sljedeća; većina nije zadovoljna kako je vladu vodio dosadašnji premijer, ekonomska situacija se uvelike pogoršala nakon pandemije covida a bile su tu i druge ekonomske mjere koje je uvela vlada. Razočarani birači odlučili su promijeniti vlast i dati podršku Babišu i njegovom pokretu ANO. Jedna od važnih predizbornih tema bila je ekonomija, a druga sigurnosna situacija, i općenito, geopolitičko ozračje u ovoj regiji."

