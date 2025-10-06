Oglas

Marian Sekerak

Politolog iz Praga: Razočarani birači glasali su za Babiša

author
Nina Kljenak
|
06. lis. 2025. 12:20

U Novom danu s Ninom Kljenak o češkim izborima razgovarao je slovački politolog Marian Sekerak s Ambis College u Pragu. "Glavna poruka koju su birači poslali je sljedeća; većina nije zadovoljna kako je vladu vodio dosadašnji premijer, ekonomska situacija se uvelike pogoršala nakon pandemije covida a bile su tu i druge ekonomske mjere koje je uvela vlada. Razočarani birači odlučili su promijeniti vlast i dati podršku Babišu i njegovom pokretu ANO. Jedna od važnih predizbornih tema bila je ekonomija, a druga sigurnosna situacija, i općenito, geopolitičko ozračje u ovoj regiji."

Oglas

Teme
N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ