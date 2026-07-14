SANJA JANKOVIĆ
Profesorica iz Pariza: Francusku javnost zanimaju uvođenje klimatizacije i životni standard, a ne Koalicija voljnih
Profesorica na Sveučilištu Paris Ouest Nanterre Sanja Janković, u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirala je političke i društvene prilike u Francuskoj i vojni mimohod na Dan pada Bastille
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