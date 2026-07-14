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SANJA JANKOVIĆ

Profesorica iz Pariza: Francusku javnost zanimaju uvođenje klimatizacije i životni standard, a ne Koalicija voljnih

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N1 Info
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14. srp. 2026. 13:52
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Profesorica na Sveučilištu Paris Ouest Nanterre Sanja Janković, u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirala je političke i društvene prilike u Francuskoj i vojni mimohod na Dan pada Bastille

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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