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"Vrijeme je za promjenu"

Računa li SDP na Orsata Miljenića u izbornoj utrci? Bauk: Svatko tko želi i može pomoći je dobrodošao

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N1 Info
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09. srp. 2026. 12:02
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Predsjednik saborskog Odbora za obranu i SDP-ovac Arsen Bauk bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o NATO summitu u Ankari, sukobu Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Pariz te parlamentarnim izborima.

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arsen bauk n1 tv novi dan video

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