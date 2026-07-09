Računa li SDP na Orsata Miljenića u izbornoj utrci? Bauk: Svatko tko želi i može pomoći je dobrodošao

Predsjednik saborskog Odbora za obranu i SDP-ovac Arsen Bauk bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o NATO summitu u Ankari, sukobu Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Pariz te parlamentarnim izborima.

Podijeli

Oglas