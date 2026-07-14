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Selak Raspudić: Dok Milanović nastupa kao alternativa Plenkoviću, ne možemo imati pravu alternativu

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N1 Hrvatska
|
14. srp. 2026. 15:54
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Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić iz stranke Drito gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirala stanje u sportu, kandidaturu Dragana Primorca za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, sukob između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića te odnos između HDZ-a i Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.

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marija selak raspudić n1tv novi dan video

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