Selak Raspudić: Dok Milanović nastupa kao alternativa Plenkoviću, ne možemo imati pravu alternativu

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić iz stranke Drito gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirala stanje u sportu, kandidaturu Dragana Primorca za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, sukob između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića te odnos između HDZ-a i Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.

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