o aktualnim temama
Selak Raspudić: Dok Milanović nastupa kao alternativa Plenkoviću, ne možemo imati pravu alternativu
N1 Hrvatska
|
14. srp. 2026. 15:54
| Novi dan
|
0komentara
Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić iz stranke Drito gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirala stanje u sportu, kandidaturu Dragana Primorca za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, sukob između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića te odnos između HDZ-a i Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 3 h
Najnovije
Oglas
Oglas