Šime Erlić: Ne može nitko reći da nema ljudi u gradu i da je sezona podbacila

U serijalu N1 televizije "Sezona bez filtera" predstavljamo vam gradove na obali, njihovo viđenje turističke sezone, cijena i stanja u gradovima. Nakon Komiže, Primoštena, Makarske, Dubrovnika, Supetra, Vodica, Krka, Poreča, Visa, Splita, Opatije i Trogira, s nama je bio gradonačelnik Zadra Šime Erlić.

