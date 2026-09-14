GLAVNI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK
Slavko Tucaković otkrio što treba u borbi s požarima: Nemamo vremena čekati
N1 Hrvatska
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14. ruj. 2026. 09:38
| Novi dan
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Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u Novom danu kod Hrvoja Krešića, komentirao je situaciju s požarom na Braču.
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