Prokrastinacija: zašto izbjegavamo odluke i obaveze?

Prokrastinacija s vremenom postaje sve teže prekinuti jer se taj obrazac samostalno učvršćuje. Odmak od zadatka donosi trenutačno olakšanje koje mozak upisuje kao nagradu, pa pri sljedećoj pojavi zahtjevne obveze sustav gotovo automatski bira već poznat put izbjegavanja. Svaki put kad osoba ne ispuni što je planirala, u njoj se postupno narušava povjerenje u vlastite mogućnosti, što počinje utjecati čak i na ona područja u kojima njezine sposobnosti nisu upitne.