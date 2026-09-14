nije osobna slabost
Prokrastinacija: zašto izbjegavamo odluke i obaveze?
Postoji trenutak koji poznaje gotovo svaki čovjek: zadatak čeka, rok se opasno približava, a mozak umjesto usmjeravanja na posao odjednom pronalazi desetak razloga zašto bi upravo sada bilo dobro pregledati e-poštu, posložiti radni stol ili skuhati još jednu kavu. To nije slučajnost ni osobna slabost, nego ustaljeni obrazac s jasnim psihološkim korijenom.
Odgađanje obveza pritom nije posljedica lijenosti, premda ta tvrdnja može zvučati neočekivano. Razlika je važna: lijena osoba ne mari za posljedice svojih postupaka. Osoba koja odgađa savršeno dobro zna što bi trebala raditi i osjeća snažan pritisak upravo zbog toga što ne radi, ali svejedno odgađa početak. U tome leži paradoks koji ne rješava sama spoznaja o štetnosti prokrastinacije.
Što se zapravo događa u glavi
Kad se suočimo sa zadatkom koji izaziva nelagodu, strah od neuspjeha, dosadu ili osjećaj preopterećenosti, mozak reagira kao na stvarnu prijetnju. Amigdala šalje signal za odmak od izvora neugode, dok prefrontalni korteks pokušava zadržati pozornost na obvezama. U toj borbi kratkoročno olakšanje gotovo uvijek odnosi pobjedu.
Istraživanja psihologinje Fusichie Sirois i niza njezinih kolega potvrđuju da je odgađanje obveza zapravo strategija kratkoročnog upravljanja raspoloženjem, a ne upravljanja vremenom. Mozak traži brz izlaz iz emocionalnog pritiska koji zadatak stvara. Olakšanje je kratkovječno, a tjeskoba koja slijedi obično je znatno teža od one koju bi izazvalo samo obavljanje posla.
Savršenstvo kao zamka
Jedan od najčešćih, a najmanje prepoznatih uzroka prokrastinacije dolazi iz težnje prema savršenstvu. Osoba koja vjeruje da njezin rad mora biti besprijekoran suočava se s nedostižnim mjerilima čim otvori dokument ili uzme olovku, pa je svaki početak težak jer je unaprijed opterećen strahom da rezultat neće biti dovoljno dobar.
U tome se krije i dublji mehanizam: odgađanje služi kao prikladno opravdanje. Ako posao ne bude na najvišoj razini, razlog je nedostatak vremena, a vlastite sposobnosti nikad nisu stavljene na pravu kušnju. Takav je obrazac posebno izražen u situacijama s visokim ulozima: poslovne prezentacije, važni ispiti, ključni razgovori. Što je zadatak važniji, to je nagon za odgađanjem snažniji.
Kako velika opterećenja blokiraju mozak
Još jedan čest okidač odgađanja obveza jest sama veličina zadatka. Kada se pred nama nalazi opsežan projekt koji se sastoji od niza nedovoljno jasnih koraka, naš se mozak jednostavno blokira te se, umjesto početka rada, preusmjerava na neku jednostavniju i bezopasniju aktivnost.
Dobar je primjer za to radni zadatak s nedovoljno definiranim početkom, poput opće upute da se napiše izvješće. Takva neodređenost u pogledu početka, potrebnih podataka ili ključnih dijelova sadržaja stvara snažan unutarnji otpor. S druge strane, jasna uputa poput otvaranja dokumenta i pisanja samo jednoga odlomka djeluje konkretno i izvedivo, pa mozak nema razloga za uzmak jer u tako malome koraku nema ničega opterećujućeg.
Upravo zato razbijanje velikih ciljeva na manje i jasno definirane korake nije samo tehnika upravljanja vremenom, nego i izravan odgovor na način na koji naš živčani sustav reagira na osjećaj preopterećenosti.
Navika koja se hrani sama
Prokrastinacija s vremenom postaje sve teže prekinuti jer se taj obrazac samostalno učvršćuje. Odmak od zadatka donosi trenutačno olakšanje koje mozak upisuje kao nagradu, pa pri sljedećoj pojavi zahtjevne obveze sustav gotovo automatski bira već poznat put izbjegavanja. Svaki put kad osoba ne ispuni što je planirala, u njoj se postupno narušava povjerenje u vlastite mogućnosti, što počinje utjecati čak i na ona područja u kojima njezine sposobnosti nisu upitne.
Prema procjenama istraživača sa Sveučilišta Carleton, otprilike petina odraslog stanovništva pripada skupini kroničnih prokrastinatora, a taj se broj posljednjih desetljeća povećava.
Što zapravo pomaže
Dodavanje novih aplikacija ili tjednih planera rijetko donosi promjenu jer odgađanje nije problem lošeg upravljanja vremenom, nego neuspješnog upravljanja emocijama. Zato rješenje traži drukčiji pristup.
Iznimno je djelotvorno precizno određivanje namjere: umjesto neodređenih planova, unaprijed se definira točno vrijeme, mjesto i trajanje rada. Time se uklanja trenutak neodlučnosti u kojemu mozak najčešće posustane.
Na sličnom načelu počiva pravilo kratkog početka: najveći otpor javlja se prije samog početka, no kad se mozak jednom pokrene, radna inercija preuzima vodstvo. Isto tako, samokritika i sram zbog odgađanja stvaraju novu nelagodu od koje mozak opet bježi, pa je razumijevanje vlastitih procesa, a ne osuda, nužan korak prema napretku. Promjena fizičkog okruženja, uklanjanje telefona i zatvaranje suvišnih kartica u pregledniku, nadmašuje oslanjanje na snagu volje koja se troši kroz dan.
Kad prokrastinacija nije samo navika
Ponekad iza ustaljenog obrasca odgađanja stoje i dublji razlozi. Poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, poznat kao ADHD, nosi sa sobom izražene poteškoće s organizacijom i početkom zadataka koje nisu stvar osobne volje. Ako se odgađanje proteže na sve vrste obveza i prate ga opće teškoće s usredotočenošću, uputno je potražiti stručnu procjenu.
Prokrastinacija se često javlja uz tjeskobu i depresiju u uzajamnom odnosu: tjeskoba otežava početak rada, a nagomilane neizvršene obveze pojačavaju unutarnji pritisak, čime se zatvara krug koji je teže prekinuti što dulje traje.
Kada taj obrazac počne narušavati poslovni život, odnose i svakodnevno funkcioniranje, problem više nije u organizaciji nego u potrebi za stručnom podrškom. Prokrastinacija je u osnovi pokušaj mozga da nas zaštiti od nelagode. Razumijevanje toga, ne puka snaga volje, jedini je put prema stvarnoj promjeni.
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