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MQ-1 "Reaper"

IRGC: Uništili smo napredni američki dron iznad Hormuza

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14. ruj. 2026. 10:18
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An MQ-9 Reaper military drone flies during a training flight as part of missions of the 33rd Surveillance, Reconnaissance and Attack Wing (Escadre de surveillance, de reconnaisance et d'attaque - ESRA) at the Cognac air base in Chateaubernard
Američki MQ-1 "Reaper" dron | Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Dron presreo novi sustav protuzračne obrane kojim upravljaju Zračno-svemirske snage IRGC-a, izvijestila je državna televizija

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Napredni dron MQ-1 presreo je i „uništio“ iranski Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) iznad Hormuškog tjesnaca, izvijestila je u ponedjeljak iranska državna televizija IRIB.

Dron je presreo novi napredni sustav protuzračne obrane kojim upravljaju Zračno-svemirske snage IRGC-a, objavio je IRIB pozivajući se na priopćenje te organizacije, prenosi Anadolu.

Operacija je izvedena pod nadzorom iranske integrirane mreže protuzračne obrane, dodaje se u priopćenju.

Zasad nisu objavljene informacije o tome tko je upravljao dronom niti su navedeni dodatni detalji o incidentu.

Teme
dronovi hormuški tjesnac iran revolucionarna garda sukob

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