MQ-1 "Reaper"
IRGC: Uništili smo napredni američki dron iznad Hormuza
Dron presreo novi sustav protuzračne obrane kojim upravljaju Zračno-svemirske snage IRGC-a, izvijestila je državna televizija
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Napredni dron MQ-1 presreo je i „uništio“ iranski Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) iznad Hormuškog tjesnaca, izvijestila je u ponedjeljak iranska državna televizija IRIB.
Dron je presreo novi napredni sustav protuzračne obrane kojim upravljaju Zračno-svemirske snage IRGC-a, objavio je IRIB pozivajući se na priopćenje te organizacije, prenosi Anadolu.
Operacija je izvedena pod nadzorom iranske integrirane mreže protuzračne obrane, dodaje se u priopćenju.
Zasad nisu objavljene informacije o tome tko je upravljao dronom niti su navedeni dodatni detalji o incidentu.
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