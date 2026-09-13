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Rinčić traži odgovornost policije: "Kako je moguće da je sve eskaliralo do blokade jednog od najvažnijih čvorišta?"
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najoštrije je osudila događaje na riječkim prometnicama tijekom protekle noći, kada je veći broj vozila prolazio različitim dijelovima grada, a situacija je kulminirala blokadom rotora na Škurinjama. Od Policijske uprave primorsko-goranske zatražit će detaljnu kronologiju događaja i odgovor na pitanje zašto ranije nisu poduzete učinkovitije mjere.
"U ime Grada Rijeke najoštrije osuđujem sinoćnje događaje na riječkim prometnicama i ugrožavanje sigurnosti naših sugrađana", poručila je Iva Rinčić.
Navela je kako, prema informacijama, snimkama i svjedočanstvima građana, nije riječ samo o incidentu na Škurinjama. Veći broj vozila tijekom večeri kretao se od Pećina do Škurinja, a zabilježeni su opasna vožnja, nagla ubrzavanja i korištenje pirotehnike.
Situacija je, istaknula je, kulminirala na rotoru Škurinje, gdje su brojna vozila i okupljeni ljudi dulje vrijeme praktički blokirali promet, dok su pojedinci izvodili opasne manevre na javnoj prometnici.
"Čistom je srećom izbjegnut ishod s tragičnim posljedicama", upozorila je.
"To nije nikakav automobilski susret niti oblik zabave"
Rinčić je poručila da takvo ponašanje ne može biti opravdano automobilskim okupljanjem ili zabavom.
"Takvo ponašanje nije nikakav automobilski susret niti oblik zabave. Riječ je o ozbiljnom ugrožavanju sigurnosti drugih sudionika u prometu, građana i njihove imovine", poručila je.
Posebno zabrinjava, dodala je, što se incidenti nisu dogodili samo na jednoj lokaciji niti su trajali nekoliko minuta, nego su se opasna ponašanja bilježila na više mjesta u Rijeci, dok je situacija na Škurinjama potrajala prije nego što je stavljena pod kontrolu.
Gradonačelnica pritom ističe da Grad Rijeka nema ovlasti nad radom policije i ne može provoditi policijske mjere, ali smatra da gradska vlast ima pravo tražiti odgovore o postupanju nadležnih službi.
"Nedopustivo je da, unatoč javnim najavama, višestrukim dojavama i očitim rizicima, nije spriječeno ovakvo ugrožavanje sigurnosti građana koje je kulminiralo u kasnim večernjim satima", navela je.
Od policije traži detaljnu kronologiju
Grad Rijeka od Policijske uprave primorsko-goranske zatražit će detaljnu informaciju i kronologiju događaja, podatke o poduzetim mjerama te objašnjenje zašto učinkovitije mjere nisu poduzete ranije.
Od policije će zatražiti i informaciju o tome kada je uspostavljena kontrola prometa na Škurinjama.
Rinčić traži i podatke o korištenju pirotehnike tijekom večeri te okolnostima požara koji je zabilježen na području Pehlina.
"Nećemo prejudicirati postoji li povezanost između korištenja pirotehnike i nastanka požara dok to ne utvrde nadležne službe", naglasila je.
Traži utvrđivanje eventualnih propusta
Gradonačelnica očekuje da se utvrdi odgovornost svih koji su svojim ponašanjem ugrožavali druge, ali i da se ispita jesu li nadležne službe napravile propuste ili reagirale sa zakašnjenjem.
"Građani imaju pravo znati zašto nisu bili pravodobno zaštićeni i tko će preuzeti odgovornost za ovaj izrazito opasan incident, a građani posebno moraju biti sigurni da se ovakve situacije neće ponoviti", poručila je.
Na kraju je poslala poruku da gradske prometnice ne mogu biti mjesto za takvo ponašanje.
"Rijeka nije poligon za divljanje automobilima, niti smije biti prostor u kojem se zakoni i sigurnost građana ignoriraju bez posljedica. Građani moraju znati da su prometnice njihovog grada sigurne i da će se na ponašanje koje neposredno ugrožava njihove živote i imovinu reagirati brzo, odlučno i učinkovito", zaključila je Rinčić.
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