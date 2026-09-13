privukao veliku pozornost
Kanader koji gasi požar na Braču najpraćeniji let na svijetu
Kanader koji sudjeluje u gašenju novog požara na području iznad Bola danas je privukao veliku pozornost korisnika Flightradar24.
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Prema podacima sa stranice, let kanadera HR855 u jednom je trenutku bio najpraćeniji let na svijetu.
Pratilo ga je čak 1.479 korisnika, što pokazuje koliku je pozornost izazvala akcija gašenja požara na Braču.
Požar je izbio oko 14.30 sati na području iznad Bola, nekoliko kilometara od velikog požarišta na zapadnom dijelu otoka, s kojim se vatrogasci već danima bore.
Požar na Braču pratimo OVDJE.
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