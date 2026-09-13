Kako prepoznati trenutak kada karijera počne uništavati zdravlje?

Uspješni pojedinci iznimno su vješti i u mentalnom odjeljivanju problema, odnosno njihovom spremanju u nevidljive ladice koje će navodno otvoriti kada za to bude vremena. Tako uspijevaju ispunjavati rokove dok se iznutra raspadaju ili se srdačno smiješiti na sastanku iako im je um potpuno ispražnjen. U takvim okolnostima izgaranje ih pogodi iznenada i silovito, jer u trenutku kada ih tijelo konačno prisili na odmor, njihovi su resursi već odavne ispod svake rezerve.