Automobil sletio s kolnika, jedna osoba poginula

PU virovitičko-podravska

Četrdesetdvogodišnji vozač poginuo je u prometnoj nesreći u nedjelju navečer na državnoj cesti Križevci-Vrbovec, nakon što je automobilom sletio s kolnika i prevrnuo se na krov, izvijestila je u ponedjeljak Koprivničko-križevačka policija.

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Vozač zagrebačkih registracijskih oznaka je zbog neprilagođene brzine oko 20,40 sati izgubio nadzor nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu, nakon čega je vozilo sletjelo niz padinu u odvodni kanal i prevrnulo se na krov gdje se zaustavilo.

Tijelo vozača prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Bjelovar gdje će biti obavljena obdukcija.

Policijski službenici o nesreći će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Zbog očevida je od 22,50 do 1,50 sati za promet bio zatvoren dio državne ceste D10 na relaciji Križevci – Gradec, a promet se odvijao obilaznim pravcima.