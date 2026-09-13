Zašto se 'boomeri' i 'gen-z' u hrvatskim tvrtkama uopće ne razumiju?

To se dobro vidi na primjeru kada se od cijele skupine zahtijeva primjena samo jednoga programa za razmjenu poruka pod izgovorom da je on najjednostavniji za sve. Najstariji radnici u tome slučaju teže razumijevaju izgled i izvedbu programa, najmlađi ga smatraju zastarjelim, dok ga oni srednje dobi primjenjuju uz stalno žaljenje za prijašnjim rješenjima. Zbog toga ga na koncu svi primjenjuju loše i s otporom, jer se nitko nije osjećao uključenim pri odabiru.