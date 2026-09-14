Mario Božurić, učitelj koji je spasio život ranjenom dječaku okupljenima je rekao:

"Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri, koji su hrabriji od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči. Pokazali ste da vi ovdje brinete ne samo o svojoj sigurnosti, nego i njihovoj sigurnosti, sigurnosti naše škole, ali isto tako i sigurnosti cjelokupnog obrazovnog sustava u Hrvatskoj".

"Iz Ministarstva smo čuli da je ovo mjesto s kojeg ne bi trebali govoriti. Ja mislim da je ovo mjesto s kojeg bismo trebali vrištati", poručio je i dodao da im u školu dolaze djeca čiju povijest ne znaju, samo ocjenu vladanja.

"Vi imate situaciju da vam djeca dolaze iz osnovne škole, da mi nemamo nikakve popratne dokumentacije da bismo znali što se događalo u tim osnovnim školama, osim ocjene vladanja. Što se događa u srednjoj školi kroz tijek 4 godine? Djeca dobivaju odgojne mjere. Što se događa s odgojnim mjerama u 6. mjesecu? One se automatizmom brišu. Ne briše ih ni razredna vijeća, ni nastavnička, niti razrednici, nego jednostavno automatizmom, i svako dijete u rujnu krene od nule. To je nešto što je uvedeno 2008. godine, i to je nešto što treba promijeniti", rekao je učitelj.

"O perstivni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu nije Rambo, nego samo netko tko otključava i zaključava vrata. Da ih je bilo 10 na ulazu u školu isto bi se dogodilo s ovim ovlastima", poručio je.