imaju tri zahtjeva
FOTO / Prosvjed pred školom u kojoj je učenik izbo vršnjaka: "Ovo je mjesto s kojeg bismo trebali vrištati"
Udruga Roditelji za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2, ispred škole u kojoj je u petak došlo do napada nožem.
8 Objava
10:57
prije 1 h
Predsjednica Udruge: Nijedan učenik...
Predsjednica Udruge Roditelji za djecu Helena Ančić poručila je:
"Nijedan učenik ne smije se buditi ujutro s pomisli da će ih netko ubiti. Niti jedan zaposlenik škole ne smije razmišljati o tome da treba razoružati nekog napadača".
Istaknula je da nije planirala organizirati prosvjed, no predomislila se kad su joj se javili nezadovoljni učenici. Kritizirala je i ministra Radovana Fuchsa da se od napada nije ni javio niti obratio majci napadnutog učenika ni napadnutoj spremačici.
10:44
prije 1 h
"Ne smijemo dozvoliti da postanemo Amerika"
Goranka Marković, pomoćnica u nastavi, istaknula je da u školi nema mjesta oružju, kao ni snimanju premlaćivanja za društvenu mrežu TikTok.
U vrijeme dok je ona bila studentica, kaže, počeli su postavljati ploče "Nultog mjesta tolerancije na nasilje". Krajnje je vrijeme, naglasila je, da škole postanu sigurno mjesto, i to ne samo za učenike, već i za sve djelatnike škole.
"Ne smijemo dozvoliti da postanemo Amerika", poručila je i apelirala na vlasti da slušaju roditelje i struku jer, to što nemaju dovoljno novca i načina da rade na sigurnosti škole, ne znači da to svojim životima moraju plaćati učenici, prenosi Jutarnji.
10:31
prije 1 h
Bivši vaterpoloski reprezentativac citirao Ivana Pavla II.
Među govornicima je bio i nekadašnji vaterpolski reprezentativac Vedran Jerković.
On je u svom govoru citirao Ivana Pavla II. "Ako se želiš boriti za bolji svijet, počni od sebe, rekao je pa dodao: Znam da je ovo vrijeme društvenih mreža i influencera, ali tamo su poruke "samo da je meni dobro u životu". Život mora biti život altruizma, poniznosti, mudrosti i razmišljanja o potrebama drugih", dodao je, prenosi Jutarnji.
10:27
prije 1 h
I Stipić na prosvjedu
Na prosvjed je stigao i predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić, prenosi Jutarnji list.
Nije održao govor ali, je poručio da se u 30 godina ništa posebno nije napravilo po pitanju nasilja u školama, osim sto se u svaku školu u Hrvatskoj godinama stavljao natpis "ovo je mjesto bez nasilja".
10:26
prije 1 h
"Ovo je mjesto s kojeg bismo trebali vrištati"
Mario Božurić, učitelj koji je spasio život ranjenom dječaku okupljenima je rekao:
"Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri, koji su hrabriji od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči. Pokazali ste da vi ovdje brinete ne samo o svojoj sigurnosti, nego i njihovoj sigurnosti, sigurnosti naše škole, ali isto tako i sigurnosti cjelokupnog obrazovnog sustava u Hrvatskoj".
"Iz Ministarstva smo čuli da je ovo mjesto s kojeg ne bi trebali govoriti. Ja mislim da je ovo mjesto s kojeg bismo trebali vrištati", poručio je i dodao da im u školu dolaze djeca čiju povijest ne znaju, samo ocjenu vladanja.
"Vi imate situaciju da vam djeca dolaze iz osnovne škole, da mi nemamo nikakve popratne dokumentacije da bismo znali što se događalo u tim osnovnim školama, osim ocjene vladanja. Što se događa u srednjoj školi kroz tijek 4 godine? Djeca dobivaju odgojne mjere. Što se događa s odgojnim mjerama u 6. mjesecu? One se automatizmom brišu. Ne briše ih ni razredna vijeća, ni nastavnička, niti razrednici, nego jednostavno automatizmom, i svako dijete u rujnu krene od nule. To je nešto što je uvedeno 2008. godine, i to je nešto što treba promijeniti", rekao je učitelj.
"O perstivni djelatnik za sigurnost i civilnu zaštitu nije Rambo, nego samo netko tko otključava i zaključava vrata. Da ih je bilo 10 na ulazu u školu isto bi se dogodilo s ovim ovlastima", poručio je.
10:24
prije 1 h
"Nema se što puno pričati, mora se djelovati"
Okupljenima se obratio Marko Sikirica, inženjer za sigurnost i zaštitu.
"Došao sam ovdje zbog mladih osoba jer zaslužuju bolju budućnost. Nema se što puno pričati, mora se djelovati. Nakon Prečkog nešto se malo promijenilo", rekao je okupljenima.
Dodao je da je nakon tragedije u Prečkom upozorio da bi moglo doći do novog napada. Sikirica je istaknuo da Ministarstvo ne može napisati protokol na nekoliko stranica i reći da se nešto promijenilo.
"Moramo svi djelovati kao jedno da bi se situacija popravila", zaključio je.
10:15
prije 2 h
Nekoliko desetaka prosvjednika
Ispred škole se okupilo nekoliko desetaka učenika s transparentima. Na jednom je pisalo: "Mama, ja se ne osjećam sigurno u školi"
10:09
prije 2 h
Tri zahtjeva
Tri zahtjeva koja postavlja udruga Roditelji za djecu odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
Iz udruge poručuju kako bi operativni djelatnici škole trebali dobiti dozvolu za pregled učenika i njihovih stvari pri ulasku u školsku ustanovu, kako bi se zaštitili svi sudionici školskog udruženja.
Također, traže i smanjenje dobi za odgovornost pred zakonom. "Tražimo smanjenje dobi za odgovornost djece pred zakonom sa 14 na 12 godina, kako bismo osigurali veću zaštitu i odgovornost mladih", stoji u priopćenju.
Predlažu i uvođenje strožih kazni za roditelje čija djeca počine nasilje, kako bi potaknuli odgovornije ponašanje i veću brigu o djeci.
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