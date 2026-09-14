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Marković prozvala Vladu: "Ne snalaze se u ovoj situaciji, on misli da se sve može kupiti novcem"
Požar na Braču vatrogasci stavljaju pod kontrolu. Protekli vikend uložili su nadljudske napore u borbu s vatrenom stihijom, a situaciju na terenu komentirala je gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
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SK
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prije 56 min.
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