Katastrofa na Himalaji: Ledenjaci prijete milijunima nakon urušavanja

Himalaja je golemi prirodni vodni sustav koji napaja rijeke o kojima ovisi stotine milijuna ljudi diljem Južne Azije. ICIMOD navodi da se u većini riječnih slivova Hindukuša i Himalaje očekuje "vrhunac dostupnosti vode” oko sredine stoljeća. Tada će biti dosegnut maksimum voda s ledenjaka, nakon čega će početi opadati kako će ledenjaci gubiti masu.