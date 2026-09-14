Dalibor Čandrlić
Gradonačelnik Kraljevice: "Posadiš oleandre, iste noći ih iskopaju. Postaviš ograde, pokušaju ih ukrasti"
Nije nam namjera financijska zarada, već uvođenje komunalnog reda, kao što smo već postigli i s naplatom parkiranja, kaže Čandrlić
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"Posadiš oleandre na šetnicu, istu noć ih 'gospođe' iskopaju i 'maznu'. Postaviš koševe za smeće na šetnicu, pretrpavaju ih svaki dan vrećama za smeće od doma. Postaviš košare za pseći izmet, zatrpavaju ih smećem koje nema veze s psećim otpadom. Urediš najljepše sportsko igralište za djecu u Hrvatskoj, uložiš i izmoliš stotine tisuća eura za to od ne znam više koga ne, pretrgaš se, prešaraju ga iz obijesti i unište.
Svaki dan čistiš papiriće po javnim površinama, ne vrijedi, svaki dan se iznova baca. Postaviš ograde od inoxa uz šetnicu radi sigurnosti ljudi i lijepog izgleda, ne vrijedi, ukrasti ih treba, to je inox", napisao je kraljevički gradonačelnik Dalibor Čandrlić na svom profilu na Facebooku, istaknuvši neke od komunalnih problema koji su se u proteklo vrijeme dogodili u Kraljevici, prenosi Novi list.
Zamolili smo ga za komentar, tj. zašto je odlučio na ovaj način javno reagirati, a gradonačelnik Čandrlić kaže da je kap koja je prelila čašu bila uništena ograda od inoxa na šetnici od kraljevičke rive prema Carovu.
Postavili smo ju na šetnicu da ljudi ne padnu u ponor, da bude lijepo, a onda se dogodi taj pokušaj krađe. Na tom potezu zasadili smo i oleandre koji su prvu noć nestali. Na zahtjev građana postavili smo više koševa za otpad i za pseći otpad, no domaći ljudi i turisti u njima ostavljaju svoj kućni otpad, na milost i nemilost mačkama i divljim svinjama i onda se to smeće raznese po cijelom gradu i stvara jaku ružnu sliku koju moramo praktički svaki dan sanirati, kaže Čandrlić.
Vjeruje da nije riječ o velikom broju građana koji uzrokuju ove komunalne probleme, a rješenje vidi u podizanju svijesti građana organiziranjem javne tribine, ali i strožim komunalnim kaznama.
"U izradi je nova odluka o komunalnom redu te će se o njoj glasati na idućoj sjednici Gradskog vijeća. Prijedlog će biti da komunalne kazne budu najviše koje dopušta Zakon. Nije nam namjera financijska zarada, već uvođenje komunalnog reda, kao što smo i ranije postigli s parkingom", kaže Čandrlić.
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