Gradonačelnik Kraljevice: "Posadiš oleandre, iste noći ih iskopaju. Postaviš ograde, pokušaju ih ukrasti"

Postavili smo ju na šetnicu da ljudi ne padnu u ponor, da bude lijepo, a onda se dogodi taj pokušaj krađe. Na tom potezu zasadili smo i oleandre koji su prvu noć nestali. Na zahtjev građana postavili smo više koševa za otpad i za pseći otpad, no domaći ljudi i turisti u njima ostavljaju svoj kućni otpad, na milost i nemilost mačkama i divljim svinjama i onda se to smeće raznese po cijelom gradu i stvara jaku ružnu sliku koju moramo praktički svaki dan sanirati, kaže Čandrlić.