Može li se san nadoknaditi? Znanstvenici ruše najveće mitove o spavanju i odmoru

Noćni san odvija se kroz stalne slijedove koji obuhvaćaju sve stupnjeve odmora, od najlakših do najdubljih razdoblja i brzih pokreta očiju, dok kratko dnevno spavanje ne može ponoviti takav cjelovit tijek. Učestali i dulji dnevni odmori narušavaju ustaljeni raspored spavanja, otežavaju večernje usnivanje te čovjeka ostavljaju zatečenim i nesnađenim umjesto odmornim. Kada je takav odmor uistinu neophodan, preporučuje se da traje kraće od pola sata i da se odvija u ranijim poslijepodnevnim satima, jer kasno dnevno spavanje lako stvara zatvoreni krug koji je kasnije teško prekinuti.