koliko i kako?
Može li se san nadoknaditi? Znanstvenici ruše najveće mitove o spavanju i odmoru
Postoji duboko ukoriješnjeno vjerovanje koje se godinama prenosi s naraštaja na naraštaj prema kojemu se nedovoljan san tijekom radnih dana može jednostavno nadoknaditi potkraj tjedna. Takva misao djeluje sasvim razumno i služi kao utjeha nakon još jedne prekratke noći.
Međutim, temeljita znanstvena ispitivanja pokazuju nešto sasvim suprotno, pri čemu nerazumijevanje toga pitanja ostavlja izravne i nepovoljne posljedice na cjelokupno zdravlje.
Okupljeni stručnjaci iz ustanova za proučavanje spavanja nedavno su utvrdili skup najraširenijih i najštetnijih zabluda koje se neprestano šire u javnosti i mrežnim prostorom. Pojedine od tih tvrdnji djeluju toliko prirodno i logično da se o njihovoj točnosti gotovo nikada ne dvoji, pa upravo u toj neupitnosti leži najveća opasnost.
Tijelo se ne navikava na premalo sna
Jedna od najraširenijih zabluda nalaže da se tijelo s vremenom može prilagoditi i naučiti djelovati uz znatno manje odmora, što je potpuno pogrešno.
Znanstvena ispitivanja bilježe učestale štetne posljedice nedostatka noćnoga odmora. Nakon nekoliko noći sa skraćeni snom, pospanost tijekom dana naglo raste. Iako se taj osjećaj nakon više tjedana neprekidnoga zanemarivanja odmora može donekle prividno umiriti, to ne predstavlja nikakvu prilagodbu, nego je dokaz da tijelo gubi sposobnost prepoznavanja vlastite iscrpljenosti.
U pozadini takva stanja odvijaju se teški poremećaji. Nedovoljno spavanje nepovoljno utječe na donošenje odluka, pamćenje, usredotočenost i stvaralačku snagu, a s vremenom ostavlja duboke posljedice na pretvorbu tvari u organizmu, rad srca i žila, obrambeni sustav te opće duševno zdravlje. Tijelo nikada ne postaje otporno na umor, nego samo prestaje osjećati stvarni stupanj vlastite iscrpljenosti.
Koliko spavaš nije isto što i kako spavaš
Iako se osam sati spavanja učestalo smatra općim mjerilom, sama duljina boravka u postelji ne pruža nikakva jamstva za potpun oporavak ako izostane duboki i neprekinuti noćni odmor.
Vrhunska kakvoća noćnoga odmora jednako je presudna kao i njegova duljina, pri čemu ključnu ulogu igra neprekinutost, jer noć ispunjena učestalim buđenjima ne donosi stvarni odmor bez obzira na ukupan broj utrošenih sati. Takvo rascjepkano spavanje izravno narušava prirodni prolazak kroz sve razine odmora, a osobito kroz najdublje stupnjeve koji su najvažniji za cjelovitu obnovu organizma.
Budući da tijeko noći organizam prolazi kroz više uzastopnih razdoblja od lagana odmora do najdubljih stanja, svako ometanje tih slijedova bukom, svjetlošću ili nemirom potpuno remeti prirodni oporavak tijela. Stoga stvarni cilj nikada ne leži u pukom brojanju sati provedenih u postelji, nego u postizanju mirna i cjelovita sna bez ikakvih prekida.
Noćna čašica nije pomagalo za spavanje
Unos alkoholnih pića prividno opušta, ubrzava usnivanje i smanjuje nemir, no takav je učinak kratkotrajan i varljiv jer u konačnici narušava prirodne procese odmora.
Znanstvena ispitivanja jasno pokazuju da se kakvoća spavanja znatno smanjuje nakon takvih napitaka, što je osobito izraženo u drugome dijelu noći kada učestalo dolazi do buđenja, otežanoga disanja i hrkanja. Prekidanjem prirodnih slijedova odmora izravno se narušava razdoblje brzih pokreta očiju koje je presudno za obradu osjećaja i učvršćivanje pamćenja. Pokušaj oporavka uz pomoć alkoholnih pića nalik je ulijevanju nečistoga goriva u vozilo u kojem pogonski dio nastavlja raditi, ali više ne djeluje ispravno ni pouzdano.
Temperatura spavaće sobe nije nevažna sitnica
Iako ugodno zagrijana prostorija djeluje privlačno, takvo okruženje ne pogoduje dobrome noćnom odmoru jer većina ljudi postiže najbolji san u prostorijama s temperaturom između 18 i 20 Celzijevih stupnjeva.
Budući da tjelesna toplina prirodno opada kao sastavni dio usnivanja, pretopao prostor izravno ometa te prirodne tjelesne postupke i učestalo uzrokuje noćna buđenja. Jednako tako, čak i vrlo slaba rasvjeta nepovoljno utječe na unutrašnji dnevni sat, pa za potpuno okrepljenje prostorija mora biti što mračnija i svježija. Stoga hladnija strana uzglavlja nije samo ugodna za odmor nego ima i svoju stvarnu svrhu u postizanju dubokoga sna.
Ostati u krevetu kad se ne može zaspati nije dobra ideja
Kada čovjek leži budno dulje od dvadesetak minuta, prirodni nagon govori da valja ostati u postelji i čekati san, no poznavatelji prilika preporučuju posve suprotan postupak.
U takvim je trenutcima znatno bolje ustati, prijeći u drugu prostoriju i provesti neko vrijeme u tišini uz umirujuće zanimanje poput čitanja knjige bez primjene bilo kakvih zaslona, te se vratiti u postelju tek s pojavom stvarne pospanosti. Razlog takvu postupanju vrlo je jednostavan: postelju valja poistovjećivati isključivo sa spavanjem. Što se više vremena provede budno među plahtama, to više jača duševna povezanost između ležaja i budnoga stanja, a ta povezanost nakon uspostavljanja postaje jedan od najčešćih uzroka dugotrajne nesanice.
Drijemanje ne nadoknađuje propušten san
Iako kratki poslijepodnevni odmor pruža trenutno osvježenje, kratkotrajno spavanje tijekom dana ne može zamijeniti cjeloviti noćni odmor, bez obzira na svoje trajanje.
Noćni san odvija se kroz stalne slijedove koji obuhvaćaju sve stupnjeve odmora, od najlakših do najdubljih razdoblja i brzih pokreta očiju, dok kratko dnevno spavanje ne može ponoviti takav cjelovit tijek. Učestali i dulji dnevni odmori narušavaju ustaljeni raspored spavanja, otežavaju večernje usnivanje te čovjeka ostavljaju zatečenim i nesnađenim umjesto odmornim. Kada je takav odmor uistinu neophodan, preporučuje se da traje kraće od pola sata i da se odvija u ranijim poslijepodnevnim satima, jer kasno dnevno spavanje lako stvara zatvoreni krug koji je kasnije teško prekinuti.
Hrkanje nije uvijek bezazleno
Povremeno i tiho hrkanje uglavnom ne predstavlja zdravstvenu poteškoću, no glasno i učestalo hrkanje valja shvatiti sasvim ozbiljno.
Dugotrajno hrkanje može ukazivati na teški poremećaj disanja koji neprestano prekida noćni san te sprječava tijelo u primanju dovoljne količine kisika. Takvo stanje nosi opasne posljedice po zdravlje, uključujući povećani rizik od oboljenja srca i žila, pa stoga zahtijeva temeljitu procjenu stručnjaka. Ovisno o samome uzroku, postoje različiti načini ublažavanja, poput pomagala za održavanje tlaka u dišnim putovima, posebnih ustnih naprava, vježbi mišića usne šupljine ili smanjenja tjelesne težine. Stoga hrkanje nije tek noćna smetnja, nego ozbiljan pokazatelj stanja koje traži potpunu pozornost.
Žene i nesanica nisu ravnopravno raspoređeni rizik
Postoji učestalo mišljenje da poteškoće sa spavanjem pogađaju ljude jednako bez obzira na spol, no znanstvena ispitivanja u potpunosti opovrgavaju takve tvrdnje.
Žene imaju znatno veću vjerojatnost suočavanja s dugotrajnim izostankom sna, pri čemu se kao glavni uzroci navode miješanja unutrašnjih tvaralačkih prijenosnika, promjene raspoloženja i povišene razine napetosti. Gotovo polovica trudnica navodi redovite smetnje s noćnim odmorom, a uz to se žene rjeđe upućuju na temeljite preglede spavanja, što dovodi do neprepoznatih stanja poput otežanoga disanja koje se tradicionalno smatralo pretežno muškom poteškoćom. Neravnopravnost u prepoznavanju stanja izravno uzrokuje i neravnopravnost u samome liječenju.
Što zapravo funkcionira?
Svaka od navedenih zabluda ima jedno zajedničko obilježje: djeluje sasvim prihvatljivo i logično sve dok se ne suoči sa stvarnim dokazima. Noćni odmor nije rastezljivo dobro koje se može proizvoljno posuđivati i vraćati potkraj tjedna, izravnavati dnevnim spavanjem ili poboljšavati čašom vina.
Ustaljeni raspored odlaska na počinak i jutarnjega ustajanja, mračna i svježa prostorija, izbjegavanje alkoholnih pića i zaslona u večernjim satima te pravodobna procjena stručnjaka kod hrkanja i poteškoća sa spavanjem predstavljaju postupke koji imaju čvrsto utemeljenje u znanstvenim radovima, a ne u pukim navikama ili neprovjerenim mrežnim savjetima.
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