Oglas

KOLIKO IH JE DOVOLJNO IMATI?

Imate previše ručnika u domu? Evo zašto ih nije dobro gomilati

author
N1info
|
13. ruj. 2026. 18:50
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
anton-ryazanov-PXhxwA5Livo-unsplash
Anton Ryazanov/Unsplash

Ako u kupaonici i ormarima imate velike količine ručnika, stručnjaci za uređenje doma upozoravaju da njihovo gomilanje može nepotrebno stvarati nered.

Oglas

Kada uređujete funkcionalan dom, važno je dobro organizirati prostor, a stručnjaci za uređenje doma objašnjavaju zašto nije dobro imati prevelik broj ručnika.

Previše ručnika namijenjenih svakom članu kućanstva može učiniti da ormar izgleda pretrpano i neuredno.

Preporuka je da svaka osoba ima najmanje dva, a najviše četiri do šest ručnika. Žene uglavnom žele imati dva ručnika pri ruci – jedan za tijelo i drugi za kosu, dok muškarci i djeca u pravilu koriste manji broj ručnika, navodi Klix.ba.

Gosti najčešće donose vlastite ručnike, no ipak je korisno imati nekoliko dodatnih kako biste bili sigurni da ih imate dovoljno kada vam netko dođe u posjet.

Ako odlučite smanjiti broj ručnika u svom domu, važno je i da ih redovito perete.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
broj ručnika organizacija doma previše ručnika ručnici skladištenje ručnika

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ