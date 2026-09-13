KOLIKO IH JE DOVOLJNO IMATI?
Imate previše ručnika u domu? Evo zašto ih nije dobro gomilati
Ako u kupaonici i ormarima imate velike količine ručnika, stručnjaci za uređenje doma upozoravaju da njihovo gomilanje može nepotrebno stvarati nered.
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Kada uređujete funkcionalan dom, važno je dobro organizirati prostor, a stručnjaci za uređenje doma objašnjavaju zašto nije dobro imati prevelik broj ručnika.
Previše ručnika namijenjenih svakom članu kućanstva može učiniti da ormar izgleda pretrpano i neuredno.
Preporuka je da svaka osoba ima najmanje dva, a najviše četiri do šest ručnika. Žene uglavnom žele imati dva ručnika pri ruci – jedan za tijelo i drugi za kosu, dok muškarci i djeca u pravilu koriste manji broj ručnika, navodi Klix.ba.
Gosti najčešće donose vlastite ručnike, no ipak je korisno imati nekoliko dodatnih kako biste bili sigurni da ih imate dovoljno kada vam netko dođe u posjet.
Ako odlučite smanjiti broj ručnika u svom domu, važno je i da ih redovito perete.
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