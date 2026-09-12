razmislite prije renovacije
Uređujete kuhinju? Ove tri boje stručnjaci ne bi stavljali na velike površine
Odabir boje može potpuno promijeniti izgled kuhinje. Neke nijanse prostoru daju toplinu i karakter, dok ga druge mogu učiniti tamnijim, manjim i vizualno prenatrpanim.
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Ako planirate renoviranje kuhinje, prije nego što odaberete boju zidova ili kuhinjskih elemenata, dobro razmislite o nekoliko nijansi koje je bolje koristiti samo u detaljima, prenosi Klix.ba.
Neonske boje
Fluorescentno zelena, žuta ili intenzivno ružičasta mogu biti efektne, ali na velikim površinama vrlo brzo postaju dominantne.
Takve boje bolje je koristiti za manje detalje, poput tostera, stolica, posuđa ili ukrasa. Tako će kuhinji dati karakter, bez osjećaja da je boja „preuzela“ cijeli prostor.
Vrlo tamne nijanse
Crna, gotovo crna, vrlo tamnosiva ili tamnosmeđa mogu izgledati elegantno, ali u kuhinji lako stvaraju težak i zatvoren dojam – posebno ako nema dovoljno prirodnog svjetla.
Na tamnim površinama također se lakše uočavaju mrlje, ogrebotine i druge nepravilnosti. Ako želite tamnije tonove, pokušajte ih uvesti kroz radnu ploču, ručke, rasvjetu ili manje dijelove namještaja.
Pretjerano jarke boje
Intenzivna crvena, narančasta, žuta ili ljubičasta mogu biti zanimljiv izbor, ali kada prekriju velike površine, kuhinja može djelovati prenatrpano.
To je posebno važno u otvorenim prostorima gdje su kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak povezani. Previše jaka boja može narušiti sklad između prostorija.
Umjesto cijele kuhinje u intenzivnoj nijansi, dovoljno je ubaciti šarene stolice, posuđe, kuhinjske uređaje ili dekoracije.
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