financijsko planiranje

Snažan iskorak hrvatske tech scene: Farseer osigurao 7,2 milijuna dolara za globalnu ekspanziju

author
N1 Hrvatska
|
16. velj. 2026. 15:00

Hrvatska tech scena dobila je novi veliki poticaj. Tvrtka Farseer, domaća platforma za financijsko planiranje i analitiku, zaključila je Series A rundu investicije vrijednu 7,2 milijuna dolara. O tome što ova financijska injekcija znači za tvrtku koja pretendira na status idućeg hrvatskog „jednoroga“, u Novom danu N1 televizije govorio je suosnivač Luka Mijatović.

Teme
Farseer Luka Mihajlović N1 TV Novi dan VIDEO video

