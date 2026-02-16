financijsko planiranje
Snažan iskorak hrvatske tech scene: Farseer osigurao 7,2 milijuna dolara za globalnu ekspanziju
N1 Hrvatska
16. velj. 2026. 15:00
| Novi dan
0komentara
Hrvatska tech scena dobila je novi veliki poticaj. Tvrtka Farseer, domaća platforma za financijsko planiranje i analitiku, zaključila je Series A rundu investicije vrijednu 7,2 milijuna dolara. O tome što ova financijska injekcija znači za tvrtku koja pretendira na status idućeg hrvatskog „jednoroga“, u Novom danu N1 televizije govorio je suosnivač Luka Mijatović.
