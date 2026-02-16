Snažan iskorak hrvatske tech scene: Farseer osigurao 7,2 milijuna dolara za globalnu ekspanziju

Hrvatska tech scena dobila je novi veliki poticaj. Tvrtka Farseer, domaća platforma za financijsko planiranje i analitiku, zaključila je Series A rundu investicije vrijednu 7,2 milijuna dolara. O tome što ova financijska injekcija znači za tvrtku koja pretendira na status idućeg hrvatskog „jednoroga“, u Novom danu N1 televizije govorio je suosnivač Luka Mijatović.

Podijeli

Oglas