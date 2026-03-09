Oglas

PRILAGODLJIVA VELESILA

Stopić: Kina je nezadovoljna razvojem situacije na Bliskom istoku. Više od 90 posto nafte koju Iran izvozi, završava kod njih

author
N1 Hrvatska
|
09. ožu. 2026. 11:13

Profesor povijesti Zvonimir Stopić (ZŠEM) u Novom danu kod Hrvoja Krešića komentirao je kinesku perspektivu napada na Iran i ciljeve novog petogodišnjeg plana Komunističke partije Kine

Oglas

Teme
N1TV VIDEO Zvonimir Stopić video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ