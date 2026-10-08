Učenički prosvjedi u Francuskoj prerastaju u političku bitku. Sanja Janković: Ekstremima je to savršen dar...

Profesorica na Sveučilištu Paris Ouest Nanterre Sanja Janković gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirala učeničke prosvjede u Francuskoj, pokušaje političkih stranaka da ih iskoriste te sve izraženije nezadovoljstvo dijela građana politikom i slabljenjem centra.

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