PROFESORICA U PARIZU
Učenički prosvjedi u Francuskoj prerastaju u političku bitku. Sanja Janković: Ekstremima je to savršen dar...
N1 Hrvatska
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08. lis. 2026. 11:46
| Novi dan
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Profesorica na Sveučilištu Paris Ouest Nanterre Sanja Janković gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirala učeničke prosvjede u Francuskoj, pokušaje političkih stranaka da ih iskoriste te sve izraženije nezadovoljstvo dijela građana politikom i slabljenjem centra.
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