smrt ratnog zločinca
Vesna Škare Ožbolt: Mladića možda neće ni poslati u Srbiju. Možda će ostati zakopan tamo, u Haagu
Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u Novom danu i s našom Ninom Kljenak komentirala smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i poruke i reakcije koje dolaze iz Srbije.
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