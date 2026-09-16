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Upozorenje za kupce: Povlače se četiri deserta

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16. ruj. 2026. 15:00
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namirnice
namirnice / Ilustracija / Unsplash

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Frosty Pocket tekući deserti za zamrzavanje s voćem zbog utvrđenog neodobrenog aditiva glicerola (E422) u sadržaju.

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Opoziv se odnosi na sljedeće proizvode:

- SLUSHY Fruta Dracula 160g, EAN 8435660200774, najbolje upotrijebiti do 30.11.2027.

- SLUSHY Fruta Jagoda 160g, EAN 8435660200750, najbolje upotrijebiti do 30.10.2027.

- SLUSHY Fruta Limun 160g, EAN 8435440200767, najbolje upotrijebiti do 30.10.2027.

- SLUSHY Fruta Šumsko voće 160g, EAN 8435660200781, najbolje upotrijebiti do 30.10.2027.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detalji o povlačenju i opozivu proizvoda dostupni su i na web stranici subjekta: https://meli-tehnologije.hr/

Podaci o proizvodu:

  • Proizvođač: Granizados Maresme S.L., Španjolska
  • Veleprodaja: Meli Tehnologije d.o.o., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima

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Teme
opoziv proizvoda sigurnost hrane deserti dirh državni inspektorat

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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