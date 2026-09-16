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Upozorenje za kupce: Povlače se četiri deserta
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Frosty Pocket tekući deserti za zamrzavanje s voćem zbog utvrđenog neodobrenog aditiva glicerola (E422) u sadržaju.
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Opoziv se odnosi na sljedeće proizvode:
- SLUSHY Fruta Dracula 160g, EAN 8435660200774, najbolje upotrijebiti do 30.11.2027.
- SLUSHY Fruta Jagoda 160g, EAN 8435660200750, najbolje upotrijebiti do 30.10.2027.
- SLUSHY Fruta Limun 160g, EAN 8435440200767, najbolje upotrijebiti do 30.10.2027.
- SLUSHY Fruta Šumsko voće 160g, EAN 8435660200781, najbolje upotrijebiti do 30.10.2027.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Detalji o povlačenju i opozivu proizvoda dostupni su i na web stranici subjekta: https://meli-tehnologije.hr/
Podaci o proizvodu:
- Proizvođač: Granizados Maresme S.L., Španjolska
- Veleprodaja: Meli Tehnologije d.o.o., Zagreb
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima
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