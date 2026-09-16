LAŽNE OSOBNE I UGOVORI
Mladić (26) u Zagrebu osumnjičen za čak 341 kazneno djelo
Policija sumnjiči 26-godišnjakinju za ukupno 341 kazneno djelo, među kojima su prijevare, nedozvoljena uporaba osobnih podataka i krivotvorenje isprava, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 141.200 eura.
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Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakinjom zbog sumnje da je počinila 107 kaznenih djela prijevare, 107 kaznenih djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka te 127 kaznenih djela krivotvorenja isprave.
Sumnja se da je od listopada 2023. do rujna 2025. godine, s unaprijed stvorenom namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi, na zasad neutvrđen način došla do osobnih podataka 48 građana.
Potom je, koristeći računalne sustave, krivotvorila njihove ranije protupravno pribavljene osobne iskaznice. Takve je dokumente, sumnja policija, koristila putem interneta za sklapanje pretplatničkih ugovora s različitim telekomunikacijskim operaterima na ime oštećenih građana.
Ukupna materijalna šteta je oko 141.200 eura
Na temelju tih ugovora koristila je mogućnost kupnje mobilnih telefona uz značajne popuste. Tako je pribavila više desetaka mobilnih uređaja i SIM kartica.
Uređaje i kartice u više je navrata osobno preuzimala u poslovnicama pošte ili od dostavnih službi na području Zagreba, pri čemu je prilikom preuzimanja krivotvorila potpise oštećenih osoba.
Ukupna materijalna šteta nastala tim kaznenim djelima procjenjuje se na oko 141.200 eura.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičene, koja se od ranije nalazi u istražnom zatvoru, policija je nadležnom državnom odvjetništvu podnijela posebno izvješće.
Policija navodi i da je prema osumnjičenom muškarcu ranije u više navrata postupala te ga kazneno prijavljivala.
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