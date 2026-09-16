Teška nesreća na zagrebačkoj obilaznici: Jedna osoba poginula, druga teško ozlijeđena

Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Jedna je osoba poginula, a druga je teško ozlijeđena u teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu prijepodne dogodila na zagrebačkoj obilaznici u blizini mosta Sava.

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Zbog ove tragedije i policijskog očevida koji je u tijeku, promet tom dionicom autoceste A3 obustavljen je na dionici od čvora Kosnica.

Prema prvim informacijama iz Policijske uprave zagrebačke u sudaru koji se dogodio oko 10.35 sati su sudjelovala četiri vozila - dva osobna i dva teretna automobila.

Na mjesto nesreće odmah su upućene žurne službe kako bi pružile pomoć ozlijeđenima i osigurale područje.

Više detalja o točnim uzrocima i okolnostima nesreće bit će poznato po završetku očevida.