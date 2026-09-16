Eskalira rat na novom bojištu: Saudijci žestoko napali Jemen, hutisti tvrde da su oborili F-15

Rijad je objavio da je njegova protuzračna obrana u utorak oborila bespilotnu letjelicu hutista južno od Meke, a onda ušla u zabranjeni zračni prostor iznad tog svetog grada. Tim je napadom, prema Rijadu, pređena "crvena linija" budući da su ugrožena svetišta važna svim muslimanima. Sari je porekao da je skupina ciljala Meku te izjavio da su saudijska izvješća namještena u propagandne svrhe.