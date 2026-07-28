IZBORI U HOO-u
Varvodić za N1: Dolazak novog predsjednika ne znači smjenu kompletno svih zaposlenika
N1 Hrvatska
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28. srp. 2026. 12:00
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Sutra se održavaju izbori za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. S kandidatom za predsjednika Josipom Varvodićem razgovarao je naš Andrej Dimitrijević.
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