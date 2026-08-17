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liječi se u zagrebu

Bolnica: Maloljetnica ozlijeđena u požaru kod Omiša je stabilno

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Hina
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17. kol. 2026. 12:25
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Marko Lukunic/PIXSELL

Maloljetna djevojka stradala u požaru koji je 12. kolovoza izbio na omiškom području, a koja se liječi u Jedinici intenzivnog liječenja djece Klinike za dječje bolesti Zagreb, stabilnog je kliničkog stanja, priopćeno je u ponedjeljak iz te zdravstvene ustanove.

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U Klinici za dječje bolesti Zagreb danas su, kako je i planirano, nastavljeni postupci kirurškog liječenja opeklina. U njezino zbrinjavanje i dalje su uključeni brojni liječnici različitih specijalnosti i medicinske sestre.

Djevojka je jedna od četvero teško ozlijeđenih pacijenata koji su 14. kolovoza iz KBC-a Split prebačeni na liječenje u Zagreb. Ona je smještena u Kliniku za dječje bolesti Zagreb, dok su troje odraslih pacijenata prebačeni u KBC Sestre milosrdnice, na Kliniku za traumatologiju.

Zdravstveno stanje troje odraslih pacijenata i dalje je nepromijenjeno. Intubirani su i u životnoj su opasnosti.

U splitskom KBC-u liječi se još četvero teže ozlijeđenih pacijenata koji su stradali u nedavnom požaru kod Omiša, te se u idućim danima planiraju operativni zahvati zbog opeklina koje su zadobili.

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Teme
klinika za dječje bolesti zagreb omiš

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