Bolnica: Maloljetnica ozlijeđena u požaru kod Omiša je stabilno

Djevojka je jedna od četvero teško ozlijeđenih pacijenata koji su 14. kolovoza iz KBC-a Split prebačeni na liječenje u Zagreb. Ona je smještena u Kliniku za dječje bolesti Zagreb, dok su troje odraslih pacijenata prebačeni u KBC Sestre milosrdnice, na Kliniku za traumatologiju.