49-godišnjak prijavljen zbog zločina iz mržnje i štete na pravoslavnoj crkvi u Zagrebu

Zagrebačka policija podnijela je kaznenu prijavu protiv 49-godišnjaka kojeg tereti da je pod utjecajem alkohola oštetio pravoslavnu crkvu u Zagrebu, pri čemu ga tereti i za počinjenje kaznenog djela iz mržnje.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je osumnjičeni 23. travnja oko 2 sata ujutro, s razinom alkohola od 1,39 g/kg, u Ulici Sv. Preobraženja alatom razbio četiri zidne rasvjete na ulaznom stubištu te vitraj iznad vrata.
Policija navodi da je muškarac savinuo dvije kamere video nadzora, razbacao stolice s terasa obližnjih ugostiteljskih objekata te ispred ulaza u crkvu bacao cvijeće i crijevo za navodnjavanje, nanijevši zasad neutvrđenu materijalnu štetu.
Osumnjičenik je uočen u obližnjoj Ilici oko 2,50 sati dok je prema vjerskom objektu nosio kantu za smeće s namjerom da istrese otpad, pri čemu je galamio i iznosio riječi mržnje, nakon čega je priveden u službene prostorije.
Po dovršenom istraživanju, 49-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Hrvatski Kazneni zakon definira zločin iz mržnje kao svako kazneno djelo počinjeno zbog identiteta žrtve, poput vjeroispovijesti, rase, nacionalnog podrijetla ili rodnog identiteta. Prema članku 87. stavku 21., ovakva se motivacija smatra otegotnom okolnošću.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije je osudio ovaj incident poručivši kako se takvo neprihvatljivo ponašanje u hrvatskom društvu neće tolerirati te da je policija brzom reakcijom identificirala počinitelja radi otkrivanja motiva nedjela.
