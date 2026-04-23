Oporba osudila vandaliziranje pravoslavne crkve: "Ovo je rezultat politike dvostrukih konotacija"

Vandaliziranje pravoslavne crkve u Zagrebu naišlo na jednodušnu osudu oporbenih stranaka, no, dok ljevica to vidi kao posljedicu dvostrukih konotacija ustaškog pozdrava 'ZDS', s desne strane poručuju da im se ne sviđa politiziranje tog slučaja i povezivanja s Jasenovcem.
Oglas
Draženka Polović (Možemo!) izjavila je da njezina stranka apsolutno osuđuje vandaliziranje pravoslavnog hrama u centru Zagreba. "Zabrinjavajuće je da se vandalski čin dogodio neposredno nakon komemoriranja nevinih žrtava ustaškog logora u Jasenovcu, što je teška i jeziva poruka. To je i zastrašujuća poruka i potpuno necivilizirani čin netrpeljivosti i mržnje prema našim sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti”, poručila je.
Ustvrdila je i da u zadnje vrijeme svjedočimo porastu povijesnog revizionizma, slavljenju ustaštva i mržnji prema srpskoj nacionalnoj manjini, a u tome stranke vladajuće većine i brojni članovi Sabora, nažalost, nisu nevini. Krajnje je vrijeme da se ovakvi događaji i sve što im prethodi i doprinosi, jasno, bez ikakvih dvostrukih konotacija, bez ikakvog 'ali', snažno i nedvosmisleno osude, rekla je Polović.
Anka Mrak Taritaš (GLAS) kaže da nije vjerovala da ćemo se morati baviti stvarima za koje je mislila da su stvar prošlosti. "Ovo je rezultat politike dvostrukih konotacija Andreja Plenkovića i njegove Vlade i to je slika našeg društva, za što moramo reći da je nedopustivo i jasno osuditi”, istaknula je.
Dodala je da su, prije nego što je Austrija zabranila okupljanja na Bleiburgu, tamo išli hrabri momci s različitim oznakama, sljedeće godine kada je to stupilo snagu dečki su rekli da su dizali ruke u zrak jer su mjerili visinu kukuruza, a godinu kasnije ih više nije bilo jer nisu bili spremni na zatvorske ili novčane sankcije. "Da se Hrvatska prema takvima adekvatno postavila, ne bismo ni mi to imali, a sada imamo sve više i više”, upozorava.
I Igor Peternel (DOMiNO) ističe da je svako vandaliziranje za svaku osudu. Oko toga nema rasprave, samo ne volim ovo politiziranje i povezivanje s Jasenovcem, a policija će odraditi svoj posao, poručio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas