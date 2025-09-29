Adrijana Cvrtila: Ministar pravosuđa u javnom prostoru izjavljuje gluposti

Zviždačica Adrijana Cvrtila i predsjednica udruge Pomak gostovala je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarala o izmjeni Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je bio prije par dana u Saboru na prvom čitanju, kao i o priručniku “Unutarnji kanali prijavljivanja – konkretno i dostupno”.

Naime, Udruga Pomak, u suradnji s partnerskom udrugom PIC iz Slovenije, objavila je prvi digitalni priručnik za povjerljive osobe koje zaprimaju prijave od prijavitelja nepravilnosti u jedinicama lokalne samouprave.

Cijeli niz udruga poslao je resornom ministru Damiru Habijanu niz komentara nakon javnog savjetovanja o izmjenama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Posebno upozoravaju na nominalnu dostupnost pravne pomoći, no naglašavaju da su pragovi za ostvarivanje besplatne sekundarne pravne pomoći su toliko niski da je ne može ostvariti ni samac na minimalcu, ni većina zaposlenih obitelji.

Dakle, prijavitelj koji riskira posao, zdravlje i sigurnost – nema realan pristup pravnoj pomoći, kao i na neosiguravanje dodatnih resursa Pučkoj pravobraniteljici. „Ne znam je li ministar svjestan realnosti, a u javnom prostoru izjavljuje gluposti, poput one da je zadovoljan stanjem i dužinom trajanja sudskih postupaka”; naglašava Adrijana Cvrtila.

