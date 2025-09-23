Habijan: Izmjenama zakona dodatno štitimo prijavitelje nepravilnosti

Habijan je pojasnio da je izmjenama zakona cilj ojačati prijavitelje nepravilnosti. Također, određuje se rok od 15 dana za odgovor na tužbu, od podnošenja odgovora na tužbu i održavanja prvog ročišta ne može proći više od 30 dana . Uz to, određuje se rok od šest mjeseci za završetak postupka i u roku od 30 dana mora se donijeti odluka o žalbi.