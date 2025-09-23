Pristupanje OECD-u
Habijan: Izmjenama zakona dodatno štitimo prijavitelje nepravilnosti
Ministar pravosuđa Damir Habijan odbacio je u utorak tvrdnje oporbe da se izmjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donose samo zbog pristupanja OECD-u, istaknuvši kako se njima dodatno žele zaštiti i ojačati prijavitelje nepravilnosti tzv. zviždače.
"Ove izmjene i dopune definitivno idu u prilog zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Pogotovo ako gledamo dio koji se odnosi na izravno prijavljivanje putem policije i DORH-a jer će već od toga trenutka osoba koja prijavljuje dobiti status prijavitelja nepravilnosti, što do sada nije bio slučaj", rekao je Damir Habijan u Saboru tijekom predstavljanja izmjena Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
Time je odgovorio Anki Mrak Taritaš (GLAS) koja smatra da se izmjenama zakona nije pojednostavio postupak prijavljivanja nepravilnosti. Poručio je da izmjenama zakona nisu izbjegli pojednostaviti postupak nego su dodali novu mogućnost podnošenja prijava.
Također, na upit IDS-ovog Dalibora Pausa, rekao je da će osobe koje prijavljuju nepravilnosti izravno policiji ili državnom odvjetništvu imati pravo na zaštitu propisanu zakonom pod istim uvjetima kao osobe koje podnose prijavu nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti tj. Pučkom pravobranitelju.
Habijan je pojasnio da je izmjenama zakona cilj ojačati prijavitelje nepravilnosti. Također, određuje se rok od 15 dana za odgovor na tužbu, od podnošenja odgovora na tužbu i održavanja prvog ročišta ne može proći više od 30 dana . Uz to, određuje se rok od šest mjeseci za završetak postupka i u roku od 30 dana mora se donijeti odluka o žalbi.
Izmjenama zakona povećavaju se i visine kazni pa za pravne osobe iznose 100.000 eura, za fizičke osobe obrtnike 15.000 eura te za fizičke osobe 6000 eura.
Paus (IDS): Mi smo društvo koje ne voli ljude koji prijavljuju nepravilnosti
Iako u predloženim izmjenama zakona vide neke pozitivne napretke oporba smatra da se one donose samo zbog pristupanja OECD-u te upozoravala da prijavitelji nepravilnosti tzv. zviždači najčešće ostaju bez posla, a ako imaju volje za sudski proces moraju voditi računa o njegovu neizvjesnu ishodu.
"Mi smo nažalost društvo koje ne voli ljude koji prijavljuju nepravilnosti i često ih karaktereziramo kao cinkere", poručio je IDS-ov Dalibor Paus.
Mišel Jakšić (Klub SDP-a) pak je upozorio da Pučka pravobraniteljica, koja bi trebala biti jedan od stupova zaštite zviždača, godinama sa svojim izviješćima ne može doći do Hrvatskog sabora gdje bi mogla prezentirati što se događa u sudbenoj vlasti, što vidi kao probleme i predlaže kao rješenje.
Dubravka Novak (Klub Možemo!) smatra da prijedlog izmjena zakona unosi premalo pozitivnih promjena da bi se osigurala učinkovita i stvarna zaštita prijavitelja nepravilnosti. Upozorila je da prijedlog zakona ne ukida imovinski cenzus za sekundarnu pravnu pomoć, zakon pruža emocionalnu podršku prijaviteljima nepravilnosti ali ne i psihosocijalnu te civilne udruge nisu bile na odgovarajući način uključene u proces izmjena zakona.
Za razliku od oporbe Ante Babić (Klub HDZ) rekao je da izviješća Pučke pravobraniteljice pokazuju da sustav "sve više živi" jer se samo u zadnje dvije godine bilježi rast unutarnjih prijava. Istaknuo je i da se izmjenama zakona osigurava bolja i učinkovitija zaštita od odmazde, širi se krug obveznika u javnom i privatnom sektoru te se jača uloga povjerljivih osoba.
"Ne radi se o kozmetičkim nego o suštinskim promjenama", poručio je.
