“Afera je velika. Nikome se ne upliće, očigledno ni predsjedniku”

Podijeli :

Goran Vojković, kolumnist portala Index, u N1 Studiju uživo komentirao je aktualne događaje, plinsku aferu, sjednicu Odbora za gospodarstvo i štrajk sudskih službenika.

U četvrtak u popodnevnim satima u Hrvatskom saboru održana je posebna sjednica Odbora za gospodarstvo kako bi se raspravljalo o aferi vezanoj uz kupnju i prodaju plina u HEP-u. Na sjednicu su stigli ministar Davor Filipović, direktor HEP-a Frane Barbarić te vođe HERA-e i HROTE-a. Oporba traži odgovornost i smjene zbog kontroverzne prodaje plina u HEP-u.

“Afera je velika. Nikome se ne upliće, a očigledno ni predsjedniku. Čini se da presjednik ne želi ići u prave sukobe nego želi doći pred mikrofone i raditi verbalne eskapade koje na kraju stvaraju maglu oko stvarnog problema. Upravo sad smo vidjeli kako se povlači pred pravom akcijom. On ima ovlast sazvati Sabor, no njemu se to očito ne radi”, rekao je.

Sedmi tjedan štrajka na sudovima: “Možemo ovako dokle god treba” “Puno se više osjeti ako dva dana ne radi čistačica, nego ako nema ministra”

Govoreći o oporbi, Vojković je rekao: “Jedan dio oporbe napokon se počeo baviti konkretnim pitanjima. To je napravio Most. Krenuo je s konkretnim aferama, novcima i imenima i HDZ-u je puno teže obraniti se. Imamo premijera koji je potpisao uredbu, imamo očigledno lošu uredbu, ministra koji nije nadzirao, HEP koji je imao svoju ulogu sa svojim rukovodstovm, koje je predložio premijer. Da smo malo pametnija zemlja, premijer to nikad ne bi radio. Kod nas vlada predlaže upravu. I imamo privatne firme koje su se iz toga okoristile. Afera je puna, afera je s imenima i oporba to jako dobro podnosi, pogotovo Most.”

“Most se sada predizborno vezao sa Suverenistima i time podigao sinergijsku mogućnost da dobiju neke zastupnike u slavonskim jedinicama i sada stvaraju svoju predizbornu frontu. Za sadašnje uvjete su krenuli jako dobro. SDP i Možemo ne žele ići zajedno. Time su jedni druge spustili. Nemoguća je suradnja i između SDP-a i Centra. Lijevo-centralni dio je potpuno raspršen. Imamo tri stranke koje ne surađuju i trenutno je Most sa Suverenistima jedini koji gura naprijed”, dodao je.

Komentirajući sjednicu Odbora za gospodarstvo, objasnio je:

“Svakako smo pametniji nakon ove sjednice. Saznalo se da kako bi se moglo trgovati, morao je postojati manjak plina. Uvijek postoji sumnja da je netko nekome javio da postoji manjak. Nismo dobili konkretne odgovore, ali hipotetski jesmo. Jako je dobro da političari za razliku od općih priča idu u ovako konkretne stvari.”

Što se tiče štrajka sudskih službenika, Vojković ističe da štrajk treba apsolutno podržati.

“Ovo je jedan opravdan štrajk. Govorimo o sudskim službenicima koji rade za ispod 700 eura vrlo odgovorne poslove i bez njih sustav ne radi. Govorimo o sustavu iz kojeg mnoštvo ljudi odlazi radi malih plaća. To su odgovorni poslovi, neki su i teški. I onda se dogodi sramota gdje gospođe dođu u svakodnevnoj odjeći, fućkaju, a na njih pošalju specijalnu policiju. To je iracionalno. Nije to neka agresivna skupina, a mislim da je bilo neugodno i tim policajcima. Plaše se tih gospođa jer je napokon došao sindikat koji traži realna povećanja i ne prihvaća mrvice”, rekao je Vojković.

“Ono što treba sada je ustrajati i Vrhovni sud se mora izboriti za svoju poziciju sudstva. Sudska vlast je osnova funkcioniranja jer ona jamči našu osnovnu slobodu i slobodu imovine. Apsolutno treba gospođe podržati i predsjednik Vrhovnog suda treba izaći pred novinare i jasno reći tko je kriv i što treba dalje. To je na njemu”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.