UNATOČ ZABRANI

"Ako ne znaš šta je bilo" ipak se pjevala u Švedskoj, Thompson podijelio snimke navijača

author
N1 Info
|
20. sij. 2026. 11:27
Hrvatski rukomet
ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Ilustracija

U kadru koje je podijelio sam pjevač se pojavljuju i hrvatski rukometaši koji dolaze do dijela tribina na kojem su smješteni hrvatski navijači koji pjevaju "Ako ne znaš što je bilo", te zajedno s njima dijele trenutke slavlja.

Marko Perković Thompson oglasio se na društvenim mrežama i objavio video na kojem hrvatski navijači u Malmö Areni na Europskom rukometnom prvenstvu nakon utakmice s Nizozemskom pjevaju "Ako ne znaš šta je bilo". Na snimci se vide i hrvatski igrači kako dolaze do tribine i zajedno s navijačima slave.

Thompson je na svojim društvenim mrežama podijelio snimku navijača uz kratki naslov "Ako ne znaš što je bilo HR".

Podsjećamo, već nakon prve utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu u rukometu izbio je skandal koji je probio okvire sporta. Europska rukometna federacija (EHF) reagirala je ekspresno i povukla potez koji se rijetko viđa na velikim natjecanjima, poručivši da se sporni glazbeni odabir u Malmö Areni više neće ponoviti. Odluka je stigla nakon reakcija dijela publike i švedskih medija, a slučaj je odmah odjeknuo i izvan rukometnih krugova.

Teme
HRS ako ne znaš što je bilo marko perković thompson rukomet thompson

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
