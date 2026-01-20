"Ako ne znaš šta je bilo" ipak se pjevala u Švedskoj, Thompson podijelio snimke navijača

U kadru koje je podijelio sam pjevač se pojavljuju i hrvatski rukometaši koji dolaze do dijela tribina na kojem su smješteni hrvatski navijači koji pjevaju "Ako ne znaš što je bilo", te zajedno s njima dijele trenutke slavlja.
Marko Perković Thompson oglasio se na društvenim mrežama i objavio video na kojem hrvatski navijači u Malmö Areni na Europskom rukometnom prvenstvu nakon utakmice s Nizozemskom pjevaju "Ako ne znaš šta je bilo". Na snimci se vide i hrvatski igrači kako dolaze do tribine i zajedno s navijačima slave.
Thompson je na svojim društvenim mrežama podijelio snimku navijača uz kratki naslov "Ako ne znaš što je bilo HR".
Podsjećamo, već nakon prve utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu u rukometu izbio je skandal koji je probio okvire sporta. Europska rukometna federacija (EHF) reagirala je ekspresno i povukla potez koji se rijetko viđa na velikim natjecanjima, poručivši da se sporni glazbeni odabir u Malmö Areni više neće ponoviti. Odluka je stigla nakon reakcija dijela publike i švedskih medija, a slučaj je odmah odjeknuo i izvan rukometnih krugova.
