"Ako ne znaš šta je bilo" ipak se pjevala u Švedskoj, Thompson podijelio snimke navijača

Podsjećamo, već nakon prve utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu u rukometu izbio je skandal koji je probio okvire sporta. Europska rukometna federacija (EHF) reagirala je ekspresno i povukla potez koji se rijetko viđa na velikim natjecanjima, poručivši da se sporni glazbeni odabir u Malmö Areni više neće ponoviti. Odluka je stigla nakon reakcija dijela publike i švedskih medija, a slučaj je odmah odjeknuo i izvan rukometnih krugova.