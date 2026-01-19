"Nismo još ništa dobili, nemamo ništa službeno, pa ne možemo ništa ni reći. Pjesma je prvo od Ninčevića i nije od Thompsona i pjevaju je Hrvatske ruže. Ozbiljni su Šveđani i ne bi pustili pjesmu da je išta sporno, a je li to napis nekog lista ili nešto drugo ne znam, koncentrirani smo na rukomet", kaže team manager Ivica Maraš.