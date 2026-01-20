Goran Stanzl/PIXSELL

Potpisivanje ugovora za projektiranje i uklanjanje zgrade Vjesnika, odgođeno je nakon što su dvije zagrebačke tvrtke podnijele žalbe na odluku Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da se taj posao dodijeli vinkovačkoj tvrtki EURCO, priopćilo je Ministarstvo.

Zbog žalbi se odgađa potpisivanje ugovora za projektiranje i uklanjanje zgrade Vjesnika koja je teško stradala u požaru koji je zahvatio neboder u noći s 17. na 18. studenoga 2025. godine.

Iz Ministarstva su u utorak istaknuli kako su tvrtke V.D.M. PROMET i JONING podnijele žalbe na odluku Ministarstva o ugovaranju navedenih poslova s tvrtkom EURCO iz Vinkovaca.

Žalbe su zaprimljene putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izjava žalbe na Odluku o odabiru onemogućava sklapanje ugovora o javnoj nabavi do okončanja žalbenog postupka, naglasili su.

Prema istom zakonu, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donosi odluku u roku od 30 dana od primitka uredne žalbe. Po donošenju odluke Državne komisije, Ministarstvo će postupiti u skladu s njenom izrekom, zaključili su.

Prvotno je bilo predviđeno da se ugovor o uklanjanju Vjesnika strojevima, na mehanički način, s tvrtkom EURCO potpiše 21. siječnja nakon čega bi izvođač morao u roku od tri mjeseca završiti posao vrijedan 5 milijuna eura.