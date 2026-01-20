Oglas

žalile se zagrebačke tvrtke

Preokret oko Vjesnika: Odgađa se potpisivanje ugovora o rušenju, stigle dvije žalbe

author author
N1 Info , Hina
|
20. sij. 2026. 08:44
10.01.2026., Zagreb - Vjesnikov neboder prekriven snijegom. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Potpisivanje ugovora za projektiranje i uklanjanje zgrade Vjesnika, odgođeno je nakon što su dvije zagrebačke tvrtke podnijele žalbe na odluku Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da se taj posao dodijeli vinkovačkoj tvrtki EURCO, priopćilo je Ministarstvo.

Oglas

Zbog žalbi se odgađa potpisivanje ugovora za projektiranje i uklanjanje zgrade Vjesnika koja je teško stradala u požaru koji je zahvatio neboder u noći s 17. na 18. studenoga 2025. godine. 

Iz Ministarstva su u utorak istaknuli kako su tvrtke V.D.M. PROMET  i JONING podnijele žalbe na odluku Ministarstva o ugovaranju navedenih poslova s tvrtkom EURCO iz Vinkovaca.

Žalbe su zaprimljene putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izjava žalbe na Odluku o odabiru onemogućava sklapanje ugovora o javnoj nabavi do okončanja žalbenog postupka, naglasili su. 

Prema istom zakonu, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donosi odluku u roku od 30 dana od primitka uredne žalbe. Po donošenju odluke Državne komisije, Ministarstvo će postupiti u skladu s njenom izrekom, zaključili su. 

Prvotno je bilo predviđeno da se ugovor o uklanjanju Vjesnika strojevima, na mehanički način, s tvrtkom EURCO potpiše 21. siječnja nakon čega bi izvođač morao u roku od tri mjeseca završiti posao vrijedan 5 milijuna eura.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Branko Bačić Vjesnik rušenje vjesnika

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ