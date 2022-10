Podijeli:







Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL

Doktor društvenih znanosti na polju prava i kolumnist Indexa Goran Vojković u N1 Studiju uživo komentirao je političku situaciju u zemlji i neke presude donesene u posljednje vrijeme.

Goran Vojković slaže se s mnogim analitičarima i ističe da je posao oporbe rušiti Vladu te dodaje kako se premijer nažalost spustio na nisku razinu svojim komentarima o vanjskim i unutarnjim neprijateljima:

VEZANA VIJEST Puhovski: Plenkovićeva izjava podsjeća me na jednu Staljinovu iz 1934. godine Plenković za N1 o “vanjskim utjecajima”: “Vi ste pametni, sami ćete zaključiti”

“Posao oporbe je rušiti Vladu, tome služe, zato primaju plaću. Postoje i službe koje to moraju detektirati. Uzmimo izbore, velika izborna jedinica za koju treba velik novac, naglo se pojavljujem u medijima, imam ljude, potrošio sam par milijuna kuna na kampanju, no pitanje je odakle – jesam li prodao stan, imam li sponzora, donacije ili se novci počinju stvarati – to je onda stvar službi.

Ali ne, premijer se time nabacuje kao drug Tito, vanjski i unutarnji neprijatelji. Tu smo priču imali prije 40 godina i nije bilo dobro. Uzmimo razliku između Tuđmana i Plenkovića – kad je bila frka, rat, kad je sve snage trebalo koncentrirati na obranu domovine, Tuđman je stvorio Vladu nacionalnog jedinstva – Budiša je bio podpredsjednik Vlade, Račan je bio na visokom položaju. Postoje trenuci kad se političari ujedine, ali onda je na premijeru da krene s tim. Ovakvo nabacivanje da je netko ruski plaćenik, to je neozbiljno. Šteta što se premijer spustio na tu razinu. Ako se ide na razinu spuštanja i svađanja, onda će ga ovaj s Pantovčaka spustiti još jače.”

Kritizirajući odnos predsjednika Vlade i države usporedio je situaciju s onom u Austriji gdje predsjednik također ima male ovlasti, ali služi kao miritelj, medijator u politici. “To je ozbiljnije shvaćanje politike. Problem je što su njih dvojica dopustili spustiti se na tu razinu”, dodaje Vojković.

Uspoređujući Plenkovića i Milanovića u kontekstu javnih rasprava istaknuo je:

“Oni idu na prvu loptu. Mislim da ih je uhvatila ovisnost o društvenim mrežama, lajkovima, to nije politika, to je nadmudrivanje, najniža vrsta aktivizma koja dugoročno šteti državi i naciji. Predsjednik prvi ima neprimjerene izjave, svađa se, on je retorički jak i koristi to za svađanje s drugorazrednim i trećerazrednim kadrovima HDZ-a koje smatra nesposobnim. Ali svi ih smatramo nesposobnim. Iseljavanje ljudi i traženje posla u inozemstvu je neuspjeh njih dvojice, tragedija društva.”

Cijeli razgovor pročitajte OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.