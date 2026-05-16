Trump: 'Ne želim da itko proglašava neovisnost'

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost od Kine, prenosi u subotu BBC.
"Ne želim da itko proglašava neovisnost", rekao je Trump u intervjuu televiziji Fox nakon dvodnevnog samita s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom u Pekingu.
SAD dugo podržava Tajvan, uključujući zakonom koji ga obvezuje da otočnu državu opskrbi oružjem za samoobranu, ali to savezništvo usklađuje s održavanjem diplomatskih odnosa s Kinom.
Trump je rekao da se američka politika u tom pogledu ne mijenja.
"Znate, trebali bi putovati 15 tisuća kilometara i ratovati. Ne želim to. Želim da se ohlade. Želim da se Kina ohladi".
Na letu za Washington, Trump je naveo da je Xi puno govorio o Tajvanu, ali nije želio odgovoriti na pitanje bi li ga SAD branio.
Xiju je to pitanje "jako važno" i "ne želi nikakav pokret za neovisnost", rekao je Trump.
"Tajvansko pitanje je najvažnije pitanje u kinesko-američkim odnosima", izjavio je Xi na samitu, prenijeli su kineski državni mediji. "Ako se njime dobro ne upravlja, dvije države bi se mogle sudariti, pa čak i sukobiti".
Upitan može li zamisliti sukob s Kinom zbog Tajvana, Trump je odgovorio: "Ne, mislim da ne. Mislim da će sve biti u redu. (Xi) ne želi rat".
Trumpova administracija je prošle godine objavila da će Tajvanu prodati oružje vrijedno jedanaest milijardi dolara, uključujući napredne lansere raketa i različite vrste projektila, potez koji je Peking osudio.
Trump je rekao da će uskoro odlučiti hoće li se ta prodaja realizirati, dodajući da je s Xijem o tome razgovarao "vrlo detaljno".
