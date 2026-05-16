NAKON POSJETA KINI

Trump: 'Ne želim da itko proglašava neovisnost'

Hina
16. svi. 2026. 08:06
President Donald Trump talks with China’s President Xi Jinping at the Zhongnanhai leadership compound, Friday, May 15, 2026, in Beijing. Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY
Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost od Kine, prenosi u subotu BBC.

"Ne želim da itko proglašava neovisnost", rekao je Trump u intervjuu televiziji Fox nakon dvodnevnog samita s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom u Pekingu.

SAD dugo podržava Tajvan, uključujući zakonom koji ga obvezuje da otočnu državu opskrbi oružjem za samoobranu, ali to savezništvo usklađuje s održavanjem diplomatskih odnosa s Kinom.

Trump je rekao da se američka politika u tom pogledu ne mijenja.

"Znate, trebali bi putovati 15 tisuća kilometara i ratovati. Ne želim to. Želim da se ohlade. Želim da se Kina ohladi".

Na letu za Washington, Trump je naveo da je Xi puno govorio o Tajvanu, ali nije želio odgovoriti na pitanje bi li ga SAD branio.

Xiju je to pitanje "jako važno" i "ne želi nikakav pokret za neovisnost", rekao je Trump.

"Tajvansko pitanje je najvažnije pitanje u kinesko-američkim odnosima", izjavio je Xi na samitu, prenijeli su kineski državni mediji. "Ako se njime dobro ne upravlja, dvije države bi se mogle sudariti, pa čak i sukobiti".

Upitan može li zamisliti sukob s Kinom zbog Tajvana, Trump je odgovorio: "Ne, mislim da ne. Mislim da će sve biti u redu. (Xi) ne želi rat".

Trumpova administracija je prošle godine objavila da će Tajvanu prodati oružje vrijedno jedanaest milijardi dolara, uključujući napredne lansere raketa i različite vrste projektila, potez koji je Peking osudio.

Trump je rekao da će uskoro odlučiti hoće li se ta prodaja realizirati, dodajući da je s Xijem o tome razgovarao "vrlo detaljno".

