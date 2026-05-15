Oglas

u KB-u Dubrava

Preminuo ubojica šefa krim policije

author author
N1 Info , Hina
|
15. svi. 2026. 09:06
10.5.2026., Krapina - U pucnjavi u kaficu nesto iza 8 sati ubijen je policajac. Policajac je bio van sluzbe. Hitne sluzbe, policija i interventna su na terenu. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

Ubojica šefa krapinsko-zagorske krim policije Roberta Grileca, preminuo je u petak ujutro u zagrebačkom Kliničko-bolničkom centru Dubrava, potvrdio je za Hinu ravnatelj te bolnice Ivica Lukšić.

Oglas

Kako je kazao, u petak oko 5 sati ujutro od posljedica teških ozljeda preminuo je muškarac koji je u nedjelju u krapinskom kafiću ubio voditelja Službe kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske Roberta Grileca, a potom iz istog vatrenog oružja pucao u sebe.

Ubojica Marin Golub je nakon pucnjave helikopterom hitne medicinske službe prevezen u KB Dubrava, gdje je operiran i smješten u jedinicu intenzivnog liječenja.

Zločin se dogodio u nedjelju nešto nakon 8 sati u ugostiteljskom objektu u Krapini. Grilec, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, smrtno je stradao nakon što je napadač u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Prema dosad dostupnim informacijama, počinitelj je nakon toga izašao na parkiralište ispred kafića i pucao u sebe.

Grilec je imao 52 godine i bio je dugogodišnji policajac. Vodio je Službu kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske, a 2018. je bio odlikovan za časnu i uzornu službu. Nakon događaja provedeni su očevid i prve istražne radnje, a daljnje postupanje preuzelo je nadležno državno odvjetništvo.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
krapina robert grilec ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ