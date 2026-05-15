Preminuo ubojica šefa krim policije
Ubojica šefa krapinsko-zagorske krim policije Roberta Grileca, preminuo je u petak ujutro u zagrebačkom Kliničko-bolničkom centru Dubrava, potvrdio je za Hinu ravnatelj te bolnice Ivica Lukšić.
Kako je kazao, u petak oko 5 sati ujutro od posljedica teških ozljeda preminuo je muškarac koji je u nedjelju u krapinskom kafiću ubio voditelja Službe kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske Roberta Grileca, a potom iz istog vatrenog oružja pucao u sebe.
Ubojica Marin Golub je nakon pucnjave helikopterom hitne medicinske službe prevezen u KB Dubrava, gdje je operiran i smješten u jedinicu intenzivnog liječenja.
Zločin se dogodio u nedjelju nešto nakon 8 sati u ugostiteljskom objektu u Krapini. Grilec, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, smrtno je stradao nakon što je napadač u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Prema dosad dostupnim informacijama, počinitelj je nakon toga izašao na parkiralište ispred kafića i pucao u sebe.
Grilec je imao 52 godine i bio je dugogodišnji policajac. Vodio je Službu kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske, a 2018. je bio odlikovan za časnu i uzornu službu. Nakon događaja provedeni su očevid i prve istražne radnje, a daljnje postupanje preuzelo je nadležno državno odvjetništvo.
