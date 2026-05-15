Preminuo ubojica šefa krim policije

Zločin se dogodio u nedjelju nešto nakon 8 sati u ugostiteljskom objektu u Krapini. Grilec, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, smrtno je stradao nakon što je napadač u njega ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Prema dosad dostupnim informacijama, počinitelj je nakon toga izašao na parkiralište ispred kafića i pucao u sebe.