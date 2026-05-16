Tajvanska vlada nakon Trumpova upozorenja: Otok je neovisna nacija

Tajvanska vlada u subotu je objavila da je otok "neovisna" nacija, reagiravši na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je upozorava zbog mogućeg proglašenja neovisnosti koje bi moglo izazvati rat s Pekingom.
"Tajvan je demokratska, suverena i neovisna nacija koja nije podređena Narodnoj Republici Kini", priopćilo je tajvansko ministarstvo vanjskih poslova, dodavši da je politika Washingtona ostala "nepromijenjena".
U televizijskom intervjuu snimljenom neposredno prije odlaska iz Pekinga, u kojemu je kineski predsjednik Xi Jinping iznio posebno oštre primjedbe o otoku, Donald Trump je u petak upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
"Ne želim da itko proglasi neovisnost, a onda, znate, mi bismo trebali putovati 15.000 kilometara da bismo išli u rat", rekao je američki predsjednik na Fox Newsu, pozvavši Taipei i Peking da "smanje temperaturu".
"Ne želimo da itko kaže: 'Proglasimo neovisnost jer nas Sjedinjene Države podržavaju'", istaknuo je, dodavši da još nije donio odluku o prodaji američkog oružja otoku.
"Što se tiče prodaje oružja između Tajvana i Sjedinjenih Država, to nije samo obveza Sjedinjenih Država prema sigurnosti Tajvana jasno propisana Zakonom o odnosima s Tajvanom, već i oblik zajedničkog odvraćanja od regionalnih prijetnji", istaknulo je tajvansko ministarstvo vanjskih poslova.
U četvrtak je Xi Jinping neuobičajeno oštro upozorio Donalda Trumpa: "Tajvansko pitanje najvažnije je u kinesko-američkim odnosima. Ako ga pravilno tretiramo, odnosi između dviju zemalja (Kine i Sjedinjenih Država) mogu ostati uglavnom stabilni. Ako ga tretiramo loše dvije će se zemlje sukobiti.“
Kina Tajvan smatra jednom od svojih provincija koju nije uspjela ujediniti s ostatkom svog teritorija od kraja Kineskog građanskog rata 1949. Zalaže se za mirno rješenje, ali zadržava pravo na upotrebu sile.
