Maršavelski o odabiru predsjednika Vrhovnog suda: Jedna stvar tu ne štima

"To je politički izbor zato što je to tako po Ustavu i treba tako biti. Vlast odgovara o funkcioniranju pravosuđa, mora imati utjecaj, ne smije utjecati na konkretne predmete, ali da izabere čelnu osobu, to je način gdje vlast pokazuje da ima odgovornost da na čelno mjesto postavi određenu osobu. Ako ta osoba bude pogrešna, snosit će političku odgovornost", dodao je profesor.