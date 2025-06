"Nemojmo zaboraviti da je jedan od prvih gostiju novog iranskog režima nakon 1979. bio Yasser Arafat, koji je u praznom izraelskom veleposlanstvu podigao palestinsku zastavu. Dakle, mreža koju je Iran od 82. sve do Hamasovog napada 2023. razvio bila je fascinantna. Ona se prostirala od Sredozemnog mora do Crvenog mora i Indijskog oceana. To je učinilo Iran najvećim neprijateljem Izraela", kazao je.